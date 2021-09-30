Üye Girişi
Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu - Son Dakika

Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu

30.09.2021 09:23

Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu Eşine elbise siparişi verdi, kız çocuk elbisesi çıktı Attığı mesaja yanıt alamayan adam, sayfa hakkında 'dolandırıcılıktan' suç duyurusunda bulundu İstanbul Küçükçekmece'de sosyal medyadan eşine elbise siparişi veren adam,...

Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu

Eşine elbise siparişi verdi, kız çocuk elbisesi çıktı

Attığı mesaja yanıt alamayan adam, sayfa hakkında 'dolandırıcılıktan' suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de sosyal medyadan eşine elbise siparişi veren adam, gelen kargodan kız çocuk elbisesi çıkınca şoke oldu. Telefon mesajıyla firmaya yazı yazan adam, kimsenin cevap vermemesiyle şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde esnaflık yapan bir çocuk babası Bedri Aslan, sosyal medya sayfası üzerinden gördüğü iki elbiseyi eşine almak için sipariş verdi. Üç gün sonra verdikleri sipariş kargo çalışanı aracıyla kapıya gelirken, Aslan kapıda ödeme yöntemiyle 240 TL para ödedi. Kargo çalışan siparişi verdikten sonra hemen uzaklaştı.

Aslan ise iki poşet içine koyulmuş kargoyu açtığında şok yaşayarak, bir tane kız çocuk elbisesi ile karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran adam önce kargo elemanını aradı ancak kendisinin bilgisi olmadığını söyledi. Daha sonra elbiseyi aldığı sosyal medya sayfasına telefonla ulaşan Bedri Aslan, mesajların okunduğunu ancak cevap verilmediğini söyledi. Bunun üzerine Aslan, sayfa hakkında 'dolandırıcılıktan' suç duyurusunda bulundu.

Hem kendisinin hem de eşinin üzüldüğünü ve şok yaşadıklarını anlatan Bedri Aslan, "Ben eşime internet üzerinden iki takım elbise beğendim, siparişini verdim. Sipariş verdikten 3 gün sonra bugün kargo geldi. Açtıktan sonra çıkan bir tane çocuk elbisesi. Aradık hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar, ne mesajlara cevap vermiyor, mesajlar görülüyor ama cevap vermiyorlar. Ben de bunların dolandırıcı olduğunu ve insanları kandırdığını anladım. Başka vatandaşlarını mağdur olmaması, dolandırılmaması için, kargonun bu paketi açması lazım. Açamayız diyor ama insanlar dolandırılıyor. 240 TL falan ödedim, parası çok önemli değil ama insanlar mağdur olmasın, niye böyle yapıyorlar. Şimdi eşim de sevinmişti, o da üzüldü, ben de üzüldüm. Şikayette bulunacağım" diye konuştu.

Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu
Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu
Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu
Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Cep Telefonu, Medya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi 09:08 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi 08:56 Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi 08:09 İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi
Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor 07:48 Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları 01:00 Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi 22:59 Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı 21:39 Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:48 Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor

Son Dakika Haberleri
09:07 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi
08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi
08:55 Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi
08:35 Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı
08:27 MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı
08:08 İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi
08:06 Sadakatsiz'in yeni sezonu bomba gibi başladı! Derin'i oynadığı büyük oyun ortaya çıkıyor
07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
07:46 Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ın yakınlarını işe almasına MHP'den "liyakat" tepkisi: Kura ile belirlenmesinden yanayız
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı
Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor         
09:14
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı         
08:35
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü         
07:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı         
07:44
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu         
21:52
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Hakkında Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen         
16:45
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik         
16:10
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 09:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement