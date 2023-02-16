Sosyal medyadan eşine istek gönderdiği iddiasıyla kuzenini öldüren sanığın cezası belli oldu - Son Dakika
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Sosyal medyadan eşine istek gönderdiği iddiasıyla kuzenini öldüren sanığın cezası belli oldu

16.02.2023 13:43
Sosyal medyadan eşine istek gönderdiği iddiasıyla kuzenini öldüren sanığın cezası belli oldu

Kocaeli'de, boşanma aşamasındaki eşine sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderdiği iddiasıyla çıkan kavgada kuzenini öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'de, boşanma aşamasındaki eşine sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderdiği iddiasıyla çıkan kavgada kuzenini öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak, 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kandıra Ballar Mahallesi'nde 5 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Ali Kemal Bayır (44) fındık bahçesinde bıçaklanarak ölü bulunmuş, olaya ilişkin Ali Kemal Bayır'ın kuzeni Özgür B. gözaltına alınmıştı. İfadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşine, kuzeni Ali Kemal Bayır tarafından sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderildiğini, bu sebeple aralarında çıkan kavgada olayı gerçekleştiğini söyleyen Özgür B., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Özgür B., taraf avukatları ve maktul Ali Kemal Bayır'ın ailesi katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Özgür B., "Olayın bu noktaya gelmesini istemezdim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Özgür B.'ye haksız tahrik indirimi uygulayarak, 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan eşine istek gönderdiği iddiasıyla kuzenini öldüren sanığın cezası belli oldu - Son Dakika

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