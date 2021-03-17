Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı - Son Dakika

Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı

17.03.2021 17:43
Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı, System.String[]

Samsun'da, sosyal medya üzerinden eski bir bakana hakaret ettiği ileri sürülen ve bu kapsamda görevden uzaklaştırılan cumhuriyet savcısı hakkında dava açıldı.

Samsun'da, sosyal medya üzerinden eski bir bakana hakaret ettiği ileri sürülen ve bu kapsamda görevden uzaklaştırılan cumhuriyet savcısı hakkında dava açıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir süre önce açığa alınan savcı Ö.M.G. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçlarından hazırlanan iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki bakanın vekillerinin 4 Kasım 2020 ve 9 Kasım 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek Twitter'da "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" adlı hesap sahibinin suç tarihi ve öncesinde görev yapan müşteki bakan ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma ve araştırmanın başlatıldığı aktarıldı.

Tespitler ve CİMER'e yapılan isimsiz ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelinin Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ö.M.G. olduğu belirtilerek, dosyanın 30 Aralık 2020 tarihli yetkisizlik kararı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ö.M.G, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Telefon hattını uzun süredir kullandığını belirten Ö.M.G, "Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu. Bozulan telefonun yerine yakın zamanda yeni telefon aldım." ifadelerini kullandı.

Savcılık, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği kanaatine vardı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin 20 Ocak 2021 tarihli raporunda, "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" isimli Twitter hesabının tanımlı olduğu bilgiler ile şüphelinin kullandığı telefon numarasının tanımlı olduğu hesabın bilgilerinin uyumluluk gösterdiği belirtildi.

Twitter'da 22 Ağustos 2016'da açılan hesabın, soruşturma başladıktan sonra kullanıma kapatıldığına yer verilen iddianameye, 22 Haziran 2019, 1 Mart 2020, 27 Mart 2020, 8 Kasım 2020, 9 Kasım 2020 ve 10 Kasım 2020'de söz konusu hesaptan eski bakana yönelik yapılan hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar eklendi.

Müştekiye hitaben tüm paylaşımların eski bakanın görevi sırasında yapıldığı, şüphelinin üzerine atılı bulunan "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, sanığın ayrıca "İftira" suçunu işlediğinin de deliller ve tüm dosya kapsamında anlaşıldığının kaydedildiği bilgisi yer aldı.

Cumhuriyet, Hakaret, Samsun, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! 60'a yakın eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı
Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor         
18:04
Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi         
17:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı         
17:15
Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper         
16:49
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti         
10:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 18:21:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei