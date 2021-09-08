Sosyal medyadan evlilik teklifi yağıyor

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Aydın, sosyal medyadan çok sayıda evlilik teklifi aldığını itiraf etti. İşte detaylar...

Yeni şarkısı "Sor Gel" hakkında konuşan şarkıcı, "Çok güzel tepkiler alıyorum. 3 günde 1 milyon dinlenmeyi geçtik. İnanılmaz mutluyum" dedi. "SOSYAL MEDYADAN EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYORUM" Özel hayatı hakkında da konuşan Aynur Aydın, "Sosyal medyadan çok fazla evlenme teklifi alıyorum. Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi düşünüyorum. Evlenme kararı alabilmem için çok farklı hissetmem lazım, bakalım yaşayıp göreceğiz" dedi. Kolej kıyafetini anımsatan tarzıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, "Malum okullarda yeni açıldı, içimden böyle giyinmek geldi" dedi.

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