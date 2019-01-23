Sosyal Medyadan Eyp Satmaya Çalışan Zanlı Yakalandı
26 dakika önce
Afyonkarahisar'da, sosyal medyadan el yapımı patlayıcı (EYP) satmaya çalışan şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar
'da, sosyal medyadan el yapımı patlayıcı (EYP) satmaya çalışan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa
ilçesine bağlı Akören
beldesinde, sosyal medyadan el yapımı patlayıcı madde satmaya çalışan bir kişi olduğunu belirledi.
Jandarma ekipleri, sosyal medya aracılığıyla F.D. isimli şüpheliyle iletişime geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, plastik su borusu kesilerek içine patlayıcı madde yerleştirilmiş 2 düzenek, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:02 Kaynak: AA
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