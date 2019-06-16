Twitter
'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirtilen ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan E.B, ilk ifadesinde söz konusu hesabı Birgün gazetesi eski yöneticisi ve yazarı Barış İnce
'ye devrettiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan Twitter hesaplarının sahip veya sahiplerine yönelik soruşturma kapsamında örgütle ilgili propaganda yaptığı belirtilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen ve gözaltına alınan E.B ile hesabın bir başka yöneticisi olduğu iddia edilerek gözaltına alınan bilişim ve yazılım şirketi sahibi H.S.P.'nin işlemleri devam ediyor.
Gözaltına alınan H.S.P'nin Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen soruşturma kapsamında, "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında işlem yapılan E.B'nin de ilk ifadesi ortaya çıktı.
Şüpheli E.B ifadesinde, twitter hesabı olarak Kac¸ Saat Oldu?/@kacsaatoldunet isimli hesabı 2013 yılında açtığını, bu hesabın hangi mail adresine tanımlı oldugˆunu hatırlamadığını belirterek, "2017 yılı mayıs ayına kadar kullandım. Bu tarihe kadar tu¨m paylas¸ımlar tarafımdan yapıldı. Hesap s¸ifresi sadece bende bulunurdu. Sadece cep telefonumdan bu hesaba giris¸ yapardım. 2017 yılı mayıs ayında Barıs¸ İnce isimli s¸ahsa bu hesabı devrettim. Barıs¸ I·nce isimli s¸ahsı Birgün isimli gazeteden tanırım. I·leriki as¸amalarda beni gazeteye davet etti. Kendisinin orada gazete idari is¸ler mu¨du¨ru¨ olarak c¸alıs¸tıgˆını biliyorum." ifadelerini kullandı.
Birgu¨n gazetesinin c¸ıkardıgˆı "Bavul" isimli derginin reklamını hesabından yapma konusunda anlaştıklarını, karşılığında ücret aldığını belirten şüpheli E.B, ifadesinde şunları anlattı:
"Hesabıma benzer isimlerinde c¸ok sayıda bas¸ka hesaplar ac¸ıldı ve ben de bu durumdan rahatsız olarak sayfamı satmak ya da devretmek istedim. Hatta www.birgu¨n.net isimli sitede hesabımın popu¨ler olmasından kaynaklı bir ro¨portaj yapılıp yayınlanmıs¸tı. Barıs¸ İnce isimli bu arkadas¸a takipc¸i sayım bir hayli fazla oldugˆu ic¸in onun talebi ile bir arkadas¸ına devretmek u¨zere 4 bin TL kars¸ılıgˆında, u¨cretini elden teslim alarak sattım. Yani tu¨m bilgilerini s¸ifresiyle birlikte Mecidiyeko¨y'de Birgu¨n gazetesine yakın bir kafede verdim. Bu hesabı, yaklas¸ık bir hafta sonra @expreesshaber ismi ile degˆis¸tirdiler diye biliyorum."
Bu ifade doğrultusunda Barış İnce hakkında da soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada İnce'nin Mart 2019'da Türkiye
'den ayrıldığı ve Almanya
'da kaldığı tespit edildi.