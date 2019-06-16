Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan FETÖ propagandası soruşturması
Son Dakika Güncel Haber

Sosyal medyadan FETÖ propagandası soruşturması

46 dakika önce

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirtilen ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan E.B, ilk ifadesinde söz konusu hesabı Birgün gazetesi eski yöneticisi ve yazarı Barış İnce'ye devrettiğini öne sürdü.

Sosyal medyadan FETÖ propagandası soruşturması, System.String[]
Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirtilen ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan E.B, ilk ifadesinde söz konusu hesabı Birgün gazetesi eski yöneticisi ve yazarı Barış İnce'ye devrettiğini öne sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan Twitter hesaplarının sahip veya sahiplerine yönelik soruşturma kapsamında örgütle ilgili propaganda yaptığı belirtilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen ve gözaltına alınan E.B ile hesabın bir başka yöneticisi olduğu iddia edilerek gözaltına alınan bilişim ve yazılım şirketi sahibi H.S.P.'nin işlemleri devam ediyor.
Gözaltına alınan H.S.P'nin Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen soruşturma kapsamında, "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında işlem yapılan E.B'nin de ilk ifadesi ortaya çıktı.
Şüpheli E.B ifadesinde, twitter hesabı olarak Kac¸ Saat Oldu?/@kacsaatoldunet isimli hesabı 2013 yılında açtığını, bu hesabın hangi mail adresine tanımlı oldugˆunu hatırlamadığını belirterek, "2017 yılı mayıs ayına kadar kullandım. Bu tarihe kadar tu¨m paylas¸ımlar tarafımdan yapıldı. Hesap s¸ifresi sadece bende bulunurdu. Sadece cep telefonumdan bu hesaba giris¸ yapardım. 2017 yılı mayıs ayında Barıs¸ İnce isimli s¸ahsa bu hesabı devrettim. Barıs¸ I·nce isimli s¸ahsı Birgün isimli gazeteden tanırım. I·leriki as¸amalarda beni gazeteye davet etti. Kendisinin orada gazete idari is¸ler mu¨du¨ru¨ olarak c¸alıs¸tıgˆını biliyorum." ifadelerini kullandı.
Birgu¨n gazetesinin c¸ıkardıgˆı "Bavul" isimli derginin reklamını hesabından yapma konusunda anlaştıklarını, karşılığında ücret aldığını belirten şüpheli E.B, ifadesinde şunları anlattı:
"Hesabıma benzer isimlerinde c¸ok sayıda bas¸ka hesaplar ac¸ıldı ve ben de bu durumdan rahatsız olarak sayfamı satmak ya da devretmek istedim. Hatta www.birgu¨n.net isimli sitede hesabımın popu¨ler olmasından kaynaklı bir ro¨portaj yapılıp yayınlanmıs¸tı. Barıs¸ İnce isimli bu arkadas¸a takipc¸i sayım bir hayli fazla oldugˆu ic¸in onun talebi ile bir arkadas¸ına devretmek u¨zere 4 bin TL kars¸ılıgˆında, u¨cretini elden teslim alarak sattım. Yani tu¨m bilgilerini s¸ifresiyle birlikte Mecidiyeko¨y'de Birgu¨n gazetesine yakın bir kafede verdim. Bu hesabı, yaklas¸ık bir hafta sonra @expreesshaber ismi ile degˆis¸tirdiler diye biliyorum."
Bu ifade doğrultusunda Barış İnce hakkında da soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada İnce'nin Mart 2019'da Türkiye'den ayrıldığı ve Almanya'da kaldığı tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:26 Kaynak: AA
Barış İnce, Twitter, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan New York Times'a sert tepki Tarihi yayına saatler kala Küçükkaya'dan ilginç açıklama: Yapamazsam kınarsınız Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:12:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan FETÖ propagandası soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]