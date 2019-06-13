Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı
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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı

2 saat önce

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirtilen E.B, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı, System.String[]
Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirtilen E.B, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan Twitter hesaplarının sahip veya sahiplerine yönelik soruşturma yürütüyor.
Söz konusu soruşturma kapsamında, örgütle ilgili propaganda yaptığı belirtilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan kişinin E.B. olduğu belirlendi.
Başsavcılıkça, "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen E.B, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki ikametinden gözaltına alındı. Şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital veriye el konulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Başsavcı, Twitter, Güncel
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