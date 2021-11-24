Üye Girişi
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET - Son Dakika

SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET

24.11.2021 15:37

DİYARBAKIR'da sosyal medya üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'ne fidan talebinde bulunan ilköğretim öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt'un bu isteği, 24 Kasım Öğretmen Günü'ndeki sürpriz ziyaretle gerçekleşti.

DİYARBAKIR'da sosyal medya üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'ne fidan talebinde bulunan ilköğretim öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt'un bu isteği, 24 Kasım Öğretmen Günü'ndeki sürpriz ziyaretle gerçekleşti.

Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt, okulun çevresini yeşillendirmek amacıyla eylül ayında sosyal medya hesabı üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'nden fidan talep etti. Mesajı gören Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulu ziyaret etti. Ziyarette, sınıftaki öğrencilere çanta ve fidan getiren Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine, oyuncu Sinan Çalışkanoğlu da eşlik ettik. Okul girişinde bir araya gelen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve oyuncu Çalışkanoğlu, çiçek alarak Kurt'un ders verdiği sınıfa girdi. Ekipleri gören öğretmen Kurt, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'

Nurcan Taşçıer Kurt, öğrencilerine daima hayvan ve doğa sevgisi aşılamaya çalıştığını belirterek, Bunu bir nebze de olsa yapabildiğime inanıyorum. Hayallerimizden birini de önce sınıf olarak düşündük. Sonra da okul olarak yapalım dedik. Bölgemizde yeşil alan sayısı az. Şu an en büyük hayalimiz o ama buraya gelmenizle o kadar çok heyecanlandım ki. Sene başında pandemide uzun bir süre ara verdik. Çocuklar çok uzak kaldı, okula başlarken de birer fidan hediye edip çevremizi yeşillendirmeyi düşünmüştük, hayal etmiştik. Orman Genel Müdürlüğü'ne sosyal medyadan mesaj attım, karşılığını da aldık. Beklemiyordum ama şu an çok heyecanlıyım, hayalimiz gerçek oldu. Kalbim küt küt atıyor dedi.

'BU BİR EMSAL OLSUN, TÜM OKULLARA YAYILSIN'

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, çocukların ve öğretmenin hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Yolda gelirken çok heyecanlandım. Sürecin öncesinde şu şekilde özetleyebiliriz, siz başvuruda bulunuyorsunuz. Orman Genel Müdürlüğü de bu başvurunuza kayıtsız kalmıyor. Sonrasında da bu organizasyon gerçekleşiyor ki ne kadar güzel. Bu bir emsal olsun, tüm okullara da yayılsın diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ise Kurt'a kendilerine böyle bir fırsat yarattığı için teşekkür etti. Ziyaretin ardından İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Zeki Bayıcı, Nurcan Taşçıer Kurt ve öğrenciler, fidanları dikti.

SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET
SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET

Orman Genel Müdürlüğü, Öğretmenler Günü, Öğretmen, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattı 16:05 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattı Doların ateşini düşüren kare! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 15:46 Doların ateşini düşüren kare! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor 15:16 Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok 14:37 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi
Sigara isteyen şahsa 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü

Son Dakika Haberleri
15:26 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
15:21 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:09 Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!
14:53 Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış
14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı
14:49 Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?
14:45 Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede
14:36 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok
14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
14:12 Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:19
Etiyopya'da ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar Etiyopya'da ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar         
15:54
Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor         
15:42
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 16:27:12. #1.13#
SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement