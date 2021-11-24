SOSYAL MEDYADAN FİDAN İSTEYEN NURCAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ ZİYARET - Son Dakika

DİYARBAKIR'da sosyal medya üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'ne fidan talebinde bulunan ilköğretim öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt'un bu isteği, 24 Kasım Öğretmen Günü'ndeki sürpriz ziyaretle gerçekleşti.

Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt, okulun çevresini yeşillendirmek amacıyla eylül ayında sosyal medya hesabı üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'nden fidan talep etti. Mesajı gören Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulu ziyaret etti. Ziyarette, sınıftaki öğrencilere çanta ve fidan getiren Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine, oyuncu Sinan Çalışkanoğlu da eşlik ettik. Okul girişinde bir araya gelen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve oyuncu Çalışkanoğlu, çiçek alarak Kurt'un ders verdiği sınıfa girdi. Ekipleri gören öğretmen Kurt, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'

Nurcan Taşçıer Kurt, öğrencilerine daima hayvan ve doğa sevgisi aşılamaya çalıştığını belirterek, Bunu bir nebze de olsa yapabildiğime inanıyorum. Hayallerimizden birini de önce sınıf olarak düşündük. Sonra da okul olarak yapalım dedik. Bölgemizde yeşil alan sayısı az. Şu an en büyük hayalimiz o ama buraya gelmenizle o kadar çok heyecanlandım ki. Sene başında pandemide uzun bir süre ara verdik. Çocuklar çok uzak kaldı, okula başlarken de birer fidan hediye edip çevremizi yeşillendirmeyi düşünmüştük, hayal etmiştik. Orman Genel Müdürlüğü'ne sosyal medyadan mesaj attım, karşılığını da aldık. Beklemiyordum ama şu an çok heyecanlıyım, hayalimiz gerçek oldu. Kalbim küt küt atıyor dedi.

'BU BİR EMSAL OLSUN, TÜM OKULLARA YAYILSIN'

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, çocukların ve öğretmenin hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Yolda gelirken çok heyecanlandım. Sürecin öncesinde şu şekilde özetleyebiliriz, siz başvuruda bulunuyorsunuz. Orman Genel Müdürlüğü de bu başvurunuza kayıtsız kalmıyor. Sonrasında da bu organizasyon gerçekleşiyor ki ne kadar güzel. Bu bir emsal olsun, tüm okullara da yayılsın diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ise Kurt'a kendilerine böyle bir fırsat yarattığı için teşekkür etti. Ziyaretin ardından İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Zeki Bayıcı, Nurcan Taşçıer Kurt ve öğrenciler, fidanları dikti.