Sosyal medyadan fuhuş organize eden çeteye operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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Sosyal medyadan fuhuş organize eden çeteye operasyon: 5 gözaltı

22.03.2022 12:18
Sosyal medyadan fuhuş organize eden çeteye operasyon: 5 gözaltı

Tekirdağ'da Twitter ve Instagram gibi sosyal mecralardan fuhuş organize eden çeteye düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Twitter ve Instagram gibi sosyal mecralardan fuhuş organize eden çeteye düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kapaklı ilçesinde fuhuş organize eden çeteye operasyon yaptı. Beş kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çetenin müşterilerini Twitter ve Instagram gibi sosyal platformlardan bulduğu tespit edildi.

Operasyonda M.B. (34), S.C. (23), S.A. (47) adlı kadın şahıslar ve fuhuş yaptırdığı tespit edilen T.B. (42), İ.Ö. (37) adlı iki erkek şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 12 adet fişek, fuhuş amaçlı kullanılan 4 adet cep telefonu ve fuhuşta kullanılan cinsel içerikli materyaller ele geçirildi. Ayrıca fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen bin 935 TL nakit paraya da el konuldu.

Sahte hesaplarla reklam yapmışlar

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çetenin, Twitter ve Instagram'da sahte hesaplar satın alarak fuhuş reklamı yapmak için kullandığı ve ilçe isimlerini ülke gündemine soktuğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Sosyal medyadan fuhuş organize eden çeteye operasyon: 5 gözaltı

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Instagram, Hisarcık, Tekirdağ, Twitter, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan fuhuş organize eden çeteye operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika


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