Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Fuhuş Pazarlığı'na 2 Gözaltı

Sosyal Medyadan Fuhuş Pazarlığı'na 2 Gözaltı

54 dakika önce

İZMİT'te, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Fuhuş Pazarlığı'na 2 Gözaltı, System.String[]
İZMİT'te, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhşa yönlendirilen Özbekistan uyruklu 2 kadın ise sınır dışı edildi. Sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bu hesapları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrası fuhşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A. (36) ile müşteri gibi iletişime geçen polis, Ayazma Mahallesi'nde evde buluştu. Yapılan fuhuş pazarlığının ardından baskın düzenleyen polis ekipleri, evdeki İ.A. ve M.K. (43) isimli kadın ile fuhşa yönlendirilen Özbekistan uyruklu 2 kadını gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden fuhşa yönlendirilen Özbek 2 kadın, sınır dışı edildi, İ.A. ve M.K. ise adliyeye sevk edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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