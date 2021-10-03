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Sosyal medyadan gelen mesaja kayıtsız kalmayan Yazıcı'dan duygulandıran sürpriz - Son Dakika

Sosyal medyadan gelen mesaja kayıtsız kalmayan Yazıcı'dan duygulandıran sürpriz

03.10.2021 14:13

Tuzla Devlet Hastanesi'nde yatan annesi Fadime Demiral'ın doğum gününün kutlanması için sosyal medyadan mesaj atan Filiz Demiral'a, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan sürpriz geldi.

Tuzla Devlet Hastanesi'nde yatan annesi Fadime Demiral'ın doğum gününün kutlanması için sosyal medyadan mesaj atan Filiz Demiral'a, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan sürpriz geldi. Başkan Yazıcı, Tuzla Devlet Hastanesi'ne pasta ve çiçek yollayarak Fadime Demiral'ın 67'nci yaş gününü kutladı. Pastayı ve çiçeği karşısında gören Fadime Demiral, gözyaşlarını tutamadı.

Tuzla Devlet Hastanesi'nin Dahiliye servisinde tedavi gören Fadime Demiral'ın kızı Filiz Demiral, annesinin doğum günü için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj attı. Demiral mesajında, 'Başkanım, annem 1 haftadır, Tuzla Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Bugün annemin doğum günü' ifadelerini kullandı. Mesajı gören Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Filiz Demiral ve annesi Fadime Demiral'a sürpriz yaptı. Başkan Yazıcı, Fadime Demiral'ın odasına, pasta ve çiçek gönderdi. Pasta ve çiçeği gören Fadime Demiral, gözyaşlarını tutamadı. İlk kez doğum günü kutladığını belirten Fadime Demiral, sürpriz için emeği geçen herkese teşekkür etti.

'BÖYLE BİR SÜRPRİZİ BEKLEMİYORDUK'

Duygularını anlatan Fadime Demiral,? Allah herkesten razı olsun. İnşallah hastalık ortadan kalkar ve herkes rahatlar. Biz Tuzla Belediye Başkanımızdan razıyız. Çok iyidir başkanımız. Çok mutluyum. Gözlerim doldu, ilk defa doğum günü kutluyorum. Çok mutlu oldum? dedi. Başkan Yazıcı'ya mesaj atan Filiz Demiral ise,? Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı bey, çok iyi bir insan. Çocuktan yaşlıya kadar herkese çok fazla değer veriyor. Bugün içinden geçti yazdım. Ama gerçekten böyle bir sürprizi beklemiyordum. Başkanımız başta olmak üzere, tüm hastane çalışanlarımız, personelimiz, hemşirelerimizin hepsi birbirinden değerli? dedi.

Sosyal medyadan gelen mesaja kayıtsız kalmayan Yazıcı'dan duygulandıran sürpriz
Sosyal medyadan gelen mesaja kayıtsız kalmayan Yazıcı'dan duygulandıran sürpriz
Sosyal medyadan gelen mesaja kayıtsız kalmayan Yazıcı'dan duygulandıran sürpriz
Sosyal medyadan gelen mesaja kayıtsız kalmayan Yazıcı'dan duygulandıran sürpriz

Tuzla Devlet Hastanesi, Medya, Doğum, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan gelen mesaja kayıtsız kalmayan Yazıcı'dan duygulandıran sürpriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyadan gelen mesaja kayıtsız kalmayan Yazıcı'dan duygulandıran sürpriz - Son Dakika
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