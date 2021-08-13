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Sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumundan ilk ürünlerini aldı - Son Dakika

Sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumundan ilk ürünlerini aldı

13.08.2021 19:17

Sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumundan ilk ürünlerini aldı -Köyündeki ürün çeşitliliğini arttırmak için siyah domates üretimine başladı -Halit Çilli: "İlk meyveleri tohumluk kullanacağız, seneye daha yaygın üretim yapacağız" Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde üretici...

Sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumundan ilk ürünlerini aldı

-Köyündeki ürün çeşitliliğini arttırmak için siyah domates üretimine başladı

-Halit Çilli: "İlk meyveleri tohumluk kullanacağız, seneye daha yaygın üretim yapacağız"

ISPARTA - Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde üretici Halit Çilli, sosyal medyadan gördüğü siyah domates tohumunu çimlendirerek, toprakla buluşturdu. İlk ürününü alan Çilli, gelecek sene siyah domates üretimini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretim yapılan domates hasadı devam ediyor. Köyde ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla da bazı deneme çalışmaları yapılıyor. 27 yaşındaki genç üretici Halit Çilli, Nisan ayında sosyal medyada gördüğü siyah domates köyde yetiştirmek için kolları sıvadı. Sosyal medya üzerinden karşı tarafla irtibata geçen Çilli, 50 ata tohumu alarak, fide haline getirdi. Tohumlar fide haline geldikten sonra toprakla buluşturan Çilli, ilk hasadını yaptı. Çilli, bu yıl deneme amaçlı diktiği siyah domatesi gelecek sene köyde yaygın şekilde yetiştirmeyi hedefliyor.

"Verdiği meyveleri tohumluk amaçlı kullanacağız"

Üretici Halit Çilli, Deregümü köyünde yoğun şekilde kırmızı domates üretildiğini belirterek, "Siyah domatesi sosyal medyada yerli tohumların yaygınlaşmasını amaçlayan bir ağabeyimizin sayfasında gördüm. Kendisinden 50 kadar tohum istedim ve tohumları çimlendirdim. Maksadımız köyümüzdeki domates ve ürün çeşitliliğini artırmak. Tohumları toprakla buluşturduk. Şuanda çok güzel meyvesi var. Verdiği meyveleri tohumluk amaçlı kullanacağız. Önümüzdeki sene daha çok fide dikmeyi düşünüyoruz. Köyümüz muhtarı Ali Toprakçı da köyümüzdeki ürün çeşitliliğini arttırmak için yakından ilgileniyor" dedi.

"Isparta ve iç pazara güzel bir ürün yetiştirmiş olacağız"

Köyde siyah domatesi ilk kez kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Çilli, Deregümü köyünde genellikle kırmızı domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin üretildiğini söyledi. Çilli, "İnşallah bunu yetiştirirsek Isparta ve iç pazara güzel bir ürün yetiştirmiş olacağız" dedi.

"50 diktiysem 45'i çıktı"

Siyah domates için tohumları Nisan ayında diktiğini ve 15 günde çimlendiğini kaydeden Halit Çilli, "Biraz büyüdükten sonra toprakla buluşturduk. 50 tane diktiysem 45'i çıktı. GDO'lu fideleri diktiğimizde kolay kolay çıkmaz. Çıksa da meyve vermez. Onun için bunun ata tohumu olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"Kırmızı domatese göre 2 kat fiyat farkı olacağını tahmin ediyorum"

Çilli, kırmızı domates ile siyah domates arasındaki tat farkının kahvaltı ile salatalarda daha iyi anlaşılacağını belirtti. Çilli, "Tadı anlatılmaz yaşanır milletin tatması lazım. Normal domates 3-5 lira arasında oynuyor bunda 2 kat fiyat farkı olacağını tahmin ediyorum. Kırmızı domatesin yeri doldurulamaz ama bunun da onunla yarışabileceğini düşünüyorum. Çünkü tat itibariyle mükemmel bir ürün" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumundan ilk ürünlerini aldı
Sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumundan ilk ürünlerini aldı
Sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumundan ilk ürünlerini aldı
Sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumundan ilk ürünlerini aldı

Isparta, Domates, Nisan, tat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumundan ilk ürünlerini aldı - Son Dakika Ekonomi


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