Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan hakarete gözaltı
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Sosyal medyadan hakarete gözaltı

41 dakika önce

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan yaşı küçük şüpheli yakalandı.

Sosyal medyadan hakarete gözaltı, System.String[]

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan yaşı küçük şüpheli yakalandı.

İstanbul Çocuk ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yaşı küçük şüpheli O.K. Sarıyer Maden Mahallesi'nde saklandığı babasına ait evin müştemilatında yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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