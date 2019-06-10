Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan hastalara hakarete soruşturma
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Sosyal medyadan hastalara hakarete soruşturma

7 saat önce

Erzurum'da sosyal medyadan hastaları aşağılayıcı paylaşımda bulunduğu öne sürülen sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyadan hastalara hakarete soruşturma, System.String[]
Erzurum'da sosyal medyadan hastaları aşağılayıcı paylaşımda bulunduğu öne sürülen sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı bir ilçe hastanesinde görevli personelin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı birtakım paylaşımlardan dolayı ilgili personel hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, konunun adli makamlara bildirildiği kaydedildi.
Bir sağlık çalışanı sosyal medya hesabından hastaları aşağılayıcı ifadeler kullanarak bazı paylaşımlar yapmış ve bu paylaşımları büyük tepki toplamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Erzurum, Güncel
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