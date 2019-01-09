Sosyal Medyadan Kaçak Sigara Satışına 2 Gözaltı
1 saat önce
Kırşehir'de sosyal medya hesapları üzerinden kaçak sigara sattıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir
'de sosyal medya hesapları üzerinden kaçak sigara sattıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin, sosyal medyayı kullanarak evlerinde gümrük kaçağı sigara sattığı ihbarı ile harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının çıkardığı arama kararı doğrultusunda şüphelilerin Aşıkpaşa Mahallesi'nde kaldıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan Suriye
uyruklu S.S.J.N. ve I.M.M.A. emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
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