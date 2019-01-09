Sosyal Medyadan Kaçak Sigara Satışına Gözaltı

Kırşehir'de, sosyal medya hesabı üzerinden kaçak sigara sattıkları öne sürülen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de, sosyal medya hesabı üzerinden kaçak sigara sattıkları öne sürülen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin, sosyal medyayı kullanarak evlerinde gümrük kaçağı sigara sattığı bilgisine ulaştı.



Cumhuriyet Başsavcılığının çıkardığı arama kararı doğrultusunda şüphelilerin Aşıkpaşa Mahallesi'nde kaldıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Gözaltına alınan Suriye uyruklu S.S.J.N. ve I.M.M.A emniyete götürüldü.

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