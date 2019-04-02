Sosyal Medyadan Kadınlara Şantaj Şüphelisi Yakalandı (2)
59 dakika önce
ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen Emrah Çakın (39), polis sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkaldığı mahmece tutuklandı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Samsun
'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen Emrah
Çakın (39), polis sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkaldığı mahmece tutuklandı.
KOVALAMACA KAMERADA
Öte yandan şüphelinin, polis kovalamacası sonucu yakalanma anı da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yakalanacağı anlayan ve koşmaya çalışan şüpheliyi sivil polislerin yakaladığı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:02 Kaynak: DHA
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