Sosyal Medyadan Kadınlara Şantaj Şüphelisi Yakalandı
21 dakika önce
SAMSUN'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen E.Ç.(39), yakalandı.
SAMSUN'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen E.Ç.(39), yakalandı.
İddiaya göre, E.Ç. sosyal medyada açtığı sahte hesaplardan kadınlara mesaj attı. Mesajlarına yanıt vermeyen kadınlara ise, sosyal medya hesaplarından elde ettiği fotoğrafları montajlayıp, şantaj yaptı. Art arda gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi tespit etti. Takibe aldığı E.Ç.'nin Gazi Devlet Hastanesi önünde şantaj yaptığı bir kadınla buluşacağını belirleyen polis, oprasyon için düğmeye bastı. Buluşma noktasında önlem alan polis, kadınla buluşmaya gelen şüpheliyi, kıskıvrak yakaladı. E.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:28 Kaynak: DHA
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