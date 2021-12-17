Sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiyi "ihtiyaç sahiplerine yardım" şartıyla affetti - Son Dakika

Bursa'da sosyal medyada yayın yapan Gökhan Şimşek, kendisine bu kanal aracılığıyla hakaret eden kişiye karşı başlattığı hukuk mücadelesinde "ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi" şartıyla uzlaşma yoluna gitti.

YouTube kanalında finansal danışmanlık ve insanların haklarını anlatan video içerikleri üreten Şimşek'e şubat ayında şüpheli C.T. hakarette bulundu.

Bunun üzerine konuyu yargıya taşıyan Şimşek'in suç duyurusunda bulunmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçuna ilişkin uzlaştırma talep etti.

Başka bir ilde yaşayan şüpheli ile uzlaştırmacı aracılığıyla görüşen Şimşek, C.T'ye 20 ihtiyaç sahibi aileye yardım etmesi şartıyla uzlaşabileceğini bildirdi.

Teklifi kabul eden C.T, ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere çeşitli gıda malzemelerinden oluşan paketleri Şimşek'e gönderdi. Bunlara ilave yapan Şimşek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirleyeceği 20 aileye paketleri ulaştıracak.

Şimşek, AA muhabirine, YouTube'da kurduğu "Araştırmacı Gökhan" kanalıyla sosyal medyada arzuhalcilik faaliyeti yürüttüğünü, finansal danışmanlığın yanı sıra insanların haklarını anlatan video içerikleri ürettiğini ifade etti.

Son dönemde özellikle sosyal medyada insanların birbirlerine sıkça hakarette bulunduğunu belirten Şimşek, "Bu insanlara bir ders vermek için bana hakaret eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Savcılık, konuyu uzlaştırmaya yönlendirdi. Uzlaştırmacı ise bize bir talebimizin olup olmadığını, eğer talebimiz yoksa mahkemeye intikal edeceğini anlattı. Ben de karşı taraftan 20 aileye erzak yardımında bulunmasını talep ettim. Bu şekilde karşı tarafla uzlaşma sağladık." diye konuştu.

"Benim için her şey para değil"

Gökhan Şimşek, sosyal medya kullanıcılarına hakaret içerikli paylaşımlar yapmamaları uyarısında bulundu.

Hiç kimsenin bir başkasının gururuyla, onuruyla oynayamayacağını dile getiren Şimşek "Ben bunun bir ders niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Benim için her şey para değil. Ben normalde kazandıklarımı dahi ihtiyaç sahipleriyle paylaşan biriyim. Tazminat gibi cezaları düşünmedim. Böyle bir talebin daha uygun olacağını düşündüm." dedi.

Şimşek, şüpheli ile uzlaşma konusundaki talebine uzlaştırmacının da şaşırdığını aktardı.

Uzlaştırmacının, bu talebin gerçekten güzel bir adım olduğunu söylediğini bildiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu talebe karşı taraf da şaşırdı. Çünkü bu tür davalarda işi ticarete dökenler varmış. Bunu araştırdık ama bu ticaret değil, benim için bir ders niteliğindeydi. Benim için bu durum asla para için değildi. Karşı tarafın gönderdiği erzaka burada süt ve yağ alarak eklemeler yaptık. Biz de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere bu paketleri ulaştıracağız."