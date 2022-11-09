Cizre ilçesinde 30 Ekim'de modacı Hikmet Eraslan tarafından planlanan, Şırnak Valiliği ile Cizre Kaymakamlığı 'nın desteğiyle düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Soner Sarıkabadayı , Sefo , Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un sahne aldığı konser, Dicle Nehri kıyısındaki Mem-u Zin Parkı'nda yapıldı. Konser alanından saat 20.30 sıralarında sosyal medyadan yapılan canlı yayının altına saat 21.30'u kastederek, '9.30'da patlama olacak' paylaşımı yapan S.D., polisi ve jandarmayı harekete geçirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.D.'nin adresi tespit edildi. Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyünde yaşayan S.D., Polis Özel Harekat (PÖH), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonla evinde, saat 21.30'da yakalanarak, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Sosyal medyadan 'Konserde 9.30'da bomba patlayacak' dedi, 1 saatte yakalandı - Son Dakika

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