Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan "Küçükçekmece" provokasyonu soruşturması
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Sosyal medyadan "Küçükçekmece" provokasyonu soruşturması

28 dakika önce

Küçükçekmece'deki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı.

Sosyal medyadan
Küçükçekmece'deki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran'da Küçükçekmece'de, Suriyelilere yönelik yaşanan olaylarla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında, "İkitelli Gençlik Grubu" adı altında kurulan ve 58 kişinin üye olduğu mesajlaşma grubu üzerinden olayların büyütülmeye çalışıldığını tespit etti.
Ekipler, dün düzenlediği eş zamanlı operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilen 13 grup üyesinden 11'ini yakaladı. Böylece daha önce yakalanan 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan haklarında adli işlem başlatılan 16 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Sosyal medya üzerinden "#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum" ve "#SuriyelilerDefolsun" başlığı altında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişi, 30 Haziran'da düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:57 Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel
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