Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan "Küçükçekmece" provokasyonuna 5 yakalama
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Sosyal medyadan "Küçükçekmece" provokasyonuna 5 yakalama

1 saat önce

Küçükçekmece'deki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Küçükçekmece'deki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Haziran'da Küçükçekmece'de, Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlattığı belirtildi.
Sosyal medya üzerinden "#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum", "#SuriyelilerDefolsun" başlığı altında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 18 hesaptan 9'unun İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine 30 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Sosyal medyadan Küçükçekmece provokasyonuna 5 yakalama
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:59 Kaynak: AA
Küçükçekmece, İstanbul, Güncel
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