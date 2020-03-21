Sosyal medyadan mesaj attı, belediye balkonlara çıkanlara spor yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan mesaj attı, belediye balkonlara çıkanlara spor yaptırdı - Son Dakika

Sosyal medyadan mesaj attı, belediye balkonlara çıkanlara spor yaptırdı

6 saat önce

İZMİT'te, koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup evde vakit geçiren Keriman Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak, canının sıkıldığını söyledi.

Sosyal medyadan mesaj attı, belediye balkonlara çıkanlara spor yaptırdı, System.String[]

İZMİT'te, koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup evde vakit geçiren Keriman Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak, canının sıkıldığını söyledi. Mesaj üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Gürbüz'ün yaşadığı evin bulunduğu sokağa giderek, evlerinin pencerelerine çıkan kadınlara megafonlu araçla tempo tutturup, spor yaptırdı.

İzmit'te, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısına uyarak, evde ailesiyle beraber kalan Keriman Gürbüz, canının sıkılması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabına mesaj atarak çağrıda bulundu. Gönderdiği mesajda evde uzun süre kaldığı için canının sıkıldığını belirten Gürbüz'ün mesajı üzerine, belediye ekipleri harekete geçti. Gürbüz'ün evinin bulunduğu sokağa megafonlu araçla bir spor hocası götüren belediye ekipleri, pencere ve balkonlara çıkan kişilere spor yaptırdı.Amacının bu süreçte bir sosyal aktivite yaptırmak olduğunu ifade eden Keriman Gürbüz, "Evde çok canımız sıkılıyordu artık gerçekten belli bir yaşın üzerinde de evde kapalı kalmak istemiyoruz. Bunun üzerine tweet attım. Çok güzel bir geri dönüş oldu. Ben sosyal bir etkinlik olsun istedim. Yurt dışında bir sürü faaliyetler yapılıyor. Camdan cama tenis oynamalar, balkonlarda dans etmeler, spor yapmalar. Ben de böyle bir şey düşündüm. Telefonla konuştuğum kişiler, 'sıkılıyoruz, yatıyoruz' gibi şeyler söyledi. Sıkılmanıza gerek yok dedim ve belediyemizin böyle bir etkinliği var hemen pencerelerinize, balkonlarınıza çıkın müziği duyduğunuzda nasıl bir etkinlikle desteklendiğimiz göreceksiniz dedim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:01 Kaynak: DHA

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