Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdi (2)
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdi (2)

Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdi (2)

7 saat önce

TUTUKLANDISamsun'da sosyal medya hesabından, çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Burak Magat (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdi (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Samsun'da sosyal medya hesabından, çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Burak Magat (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, paylaşım yaptığı görüntülerdeki halının, evindeki halı olduğu ortaya çıkınca suçunu itiraf etmişti.


Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:34 Kaynak: DHA
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