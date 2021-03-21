Son dakika... MANİSA Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı

Son dakika gündem haberi... Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltıMANİSA'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı MANİSA'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, nevruz kutlamalarını provoke edebilecek kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Salihli'nin Sart Mahallesi yaşayan Ş.T. (27) ile Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde yaşayan H.K. (46) ile Atatürk Mahallesi'nde yaşayan A.Ö.'nün (51) sosyal medya hesabı üzerinden PKKKCK terör örgütü propagandası yaparak nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalıştıkları tespit edildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yunusemre, Hisarcık, Salihli, Medya, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika... MANİSA Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

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