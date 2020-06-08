Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -