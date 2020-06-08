Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltı (2) - Son Dakika

Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltı (2)
SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.
SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yapan ayrıca örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri belirlenen hesaplar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 10 şüpheli hakkında bugün saat 06: 00 itibariyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiş olup, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 01:45 Kaynak: DHA
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