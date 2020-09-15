Sosyal medyadan paylaşılan sorulara doğru cevap verenlere tablet ödülü - Son Dakika

Sosyal medyadan paylaşılan sorulara doğru cevap verenlere tablet ödülü

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesinın sosyal medya hesaplarından sorulara cevap veren 20 şanslı kişiye tablet hediye edildi.

Sosyal Medya üzerinden her hafta sonu çeşitli sorular sorarak doğru cevap veren vatandaşları ödüllendiren Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz hafta sonu "Mavi Vatanımız toplam kaç kilometrekareden oluşmaktadır" sorusunu sordu. Sorulan soruya doğru cevap veren 45 bin kişi arasında yapılan çekilişle şanslı 20 kişiye Başkan Mehmet Tahmazoğlu tarafından tablet hediye edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmalarla ödüllendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak sizlerle yakın diyalog içerisindeyiz. Özellikle pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden sorduğumuz sorularımızla sizlerle iyi bir iletişim kurduk. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hafta sonu sosyal medya üzerinden sorduğumuz soruya 45 bin kişi cevap vermişti ve bu kadar kişi arasından yapılan çekilişte sizler şanslı çıktınız. Bundan sonrada bizleri takip etmeye devam edin. Çünkü sorularımız ve ödüllerimiz devam edecek" dedi. Sosyal medya hesabından katıldığı yarışmada tablet ödülünü kazananlardan Elif Demir, "Kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Tableti derslerime çalışmak için kullanacağım. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. Eda Yalçınkaya, kazandığı tabletin dersleri için oldukça faydalı olacağını belirterek, "Yarışmaya annemin hesabından katıldım. Bana çıktığını duyunca çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. EBA'ya giremiyordum. Elimde imkanım yoktu. Bu tablet sayesinde EBA'ya girebileceğim. Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kızı için yarışmaya katıldı

Sibel Balkan ise kızı için yarışmaya katıldığını belirterek, "Pandemiden dolayı eğitimler uzaktan veriliyor. Kızımın EBA'ya girebilmesi için bu yarışmaya katıldım. Yarışmaya katılan çok fazla kişi vardı. Bizlere çıkacağını düşünmüyordum. Ancak kızım çok dua etti. Onun için güzel bir hediye oldu" ifadelerini kullandı. Bekir Çabuk, düzenlenen yarışmaların iyi bir kaynaşma ortamı sağladığını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından oldukça memnunum. Bu tür yarışmalar vatandaş ve belediye arasındaki kaynaşmayı arttırıyor. Daha öncede katılmıştık yarışmalara ancak bize çıkmamıştı. Kısmette tablet varmış. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla soru cevap şeklinde sohbet etti. Yapılan konuşmanın ve sohbetin ardından yarışmaya kazananlara ödülleri, düzenlenen törenle Başkan Tahmazoğlu tarafından verildi.