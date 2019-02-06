Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Paylaşım Okudu, Bin 500 TL'den Oldu

Sosyal Medyadan Paylaşım Okudu, Bin 500 TL'den Oldu

1 saat önce

Eskişehir'de bir şahıs, sosyal medyada gördüğü bir bankaya ait reklam ilanına tıklayıp bilgilerini girdikten sonra bin 500 TL dolandırıldı.

Sosyal Medyadan Paylaşım Okudu, Bin 500 TL'den Oldu, System.String[]
Eskişehir'de bir şahıs, sosyal medyada gördüğü bir bankaya ait reklam ilanına tıklayıp bilgilerini girdikten sonra bin 500 TL dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye ilçesi Işıklar mahallesinde yaşayan C.M. (50) isimli şahıs, sosyal medya paylaşımlarını okuduğu esnada bir bankaya ait reklamı gördü. Ardından bu reklam üzerinden bankaya ait internet bankacılığına giriş yapmak için bilgilerini giren vatandaş, daha sonrasında hesabından bin 500 TL paranın havale edildiğini fark etti. Dolandırıldığını anlayan C.M. polis ekiplerine durumunu bildirerek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:13 Kaynak: İHA

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