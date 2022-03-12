Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıs yakalandı

12.03.2022 16:13
Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıs yakalandı

İstanbul'da sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının sosyal medyada "Toplu alımlarda indirim", "Her iki yakada da servisimiz vardır" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. "Toplu alımlarda indirim", "Her iki yakada da servisimiz vardır" şeklinde paylaşımlarda bulunan zanlının Fatih Silivrikapı'da bir adreste saklandığı tespit edildi. Evi takibe alan polis ekipleri, içeriden çıkan şüpheli bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Zanlının üzerinde iki parça halinde 6 gram narkotik ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli M.H.K'yı gözaltına alan ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 5 parça halinde 1 kilo 247,5 gram narkotik madde, 110 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. Evde bulunan D.B.Ş. isimli şahıs da polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıs yakalandı
Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıs yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıs yakalandı - Son Dakika


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