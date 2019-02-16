Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapan 13 Şahıs Adliyede

Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapan 13 Şahıs Adliyede

1 saat önce

Adana'da sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapan 13 Şahıs Adliyede, System.String[]
Adana'da sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 14 Şubat şafak vakti bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile söz konusu şahısların evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda ilk etapta aralarında çocukların da olduğu 24 zanlı daha sonra da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılardan 13'nün sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı tespit edildi. Şahıslar, ifadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken diğer 14 şüphelinin sorgusu sürüyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Adana, PKK, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan, Böyle Gözaltına Alınıp Tutuklandı Polisten Kaçarken Emniyetin Nizamiye Kapısına Çarpan Alkollü Sürücü: Kolumu Emniyete Alın

Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu Küçük Kız Köprüden Atladı Meraklı Vatandaşlar Fotoğraf Çektirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 10:17:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapan 13 Şahıs Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]