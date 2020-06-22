Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.
Yürütülen soruşturmalar kapsamında sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonlar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ