Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Yürütülen soruşturmalar kapsamında sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonlar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.

Denizli 'de sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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