Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapan İnşaat İşçisine Hapis

Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapan İnşaat İşçisine Hapis

2 saat önce

Kayseri'de sosyal paylaşım sitesinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapan İnşaat İşçisine Hapis, System.String[]
Kayseri'de sosyal paylaşım sitesinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Şirin A. (20) hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Şirin A. mahkemede, "Diyarbakırlıyım, inşaat işçisiyim. Bekar evinde kalıyordum, o beğenileri kim yaptı bilmiyorum. 2015'teki PKK ile ilgili video klibi paylaşmadım, beğenmedim. Paylaşmış isem de cahillikle paylaşmışımdır, suç olduğunu bilmediğim için paylaşmışımdır ama hatırlamıyorum. Şayet yaptıysam pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanığa 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesine, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:20 Kaynak: İHA

Kayseri, PKK, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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