Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapanlara Operasyon

Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapanlara Operasyon

1 saat önce

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapanlara Operasyon, System.String[]
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahısların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 13 kişiye operasyon hazırlığı başladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama kararıyla birlikte operasyon için düğmeye basan ekipler Bursa merkez ve Gemlik, İnegöl, Gürsu ve Kestel ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan yine TEM ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensubu oldukları ve eylemsel faaliyet hazırlığında bulundukları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda da gözaltı sayısının 16'ya çıktığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:44 Kaynak: İHA

Bursa, PKK, 3. Sayfa
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