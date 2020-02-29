Sosyal medyadan provakatif paylaşım yapanlara gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan provakatif paylaşım yapanlara gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyadan provakatif paylaşım yapanlara gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin bombalı saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından sosyal medya hesaplarından halkı galeyana getirecek şekilde provakatif paylaşım yaptıkları belirlenen 26 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Sosyal medyadan provakatif paylaşım yapanlara gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin bombalı saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından sosyal medya hesaplarından halkı galeyana getirecek şekilde provakatif paylaşım yaptıkları belirlenen 26 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olunduğunu bildirerek, bu kişiler hakkında adli işlemlere başlandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "27.02.2020 günü Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Bu minvalde sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunarak, provokatif eylemler içerisinde olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 26 kişi tespit edilmiş, kişiler hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve organlarını aşağılamak sureti ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adli işlemlere başlanılarak, 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir. Emniyet güçlerimiz bu tür girişimlere karşı teyakkuz halinde olup, çalışmalar aralıksız devam etmektedir."


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
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