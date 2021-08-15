Sosyal medyadan provokasyon yapan şahıs tutuklama - Son Dakika

Sosyal medyadan yabancı uyruklu olduğunu söyleyip provokasyon yaptığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Sosyal medyadan hakaret ve küfür içerikli provokatif içerikli video yayınlayan M.M. isimli şahıs Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada M.M. isimli şahsın tutuklandığı bildirildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek şüphesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu M.M., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.

(İHA)