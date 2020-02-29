Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma gözaltı

25 dakika önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma gözaltı, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 kahramanın şehit olmasının ardından Twitter hesabından, halkı tahrikle düşmanlığı sevk veya aşağılama suçu içerikli provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan A.D. isimli bir kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
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