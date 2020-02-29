Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma gözaltı - Son Dakika
Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma gözaltı
25 dakika önce
Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 kahramanın şehit olmasının ardından Twitter hesabından, halkı tahrikle düşmanlığı sevk veya aşağılama suçu içerikli provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan A.D. isimli bir kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı