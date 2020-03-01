Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama - Son Dakika

Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 kahramanın şehit olmasının ardından Twitter hesabından, halkı tahrikle düşmanlığı sevk veya aşağılama suçu içerikli provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan A.D. isimli bir kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:03 Kaynak: İHA
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