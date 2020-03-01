Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama - Son Dakika
Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama
6 saat önce
Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:03 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 kahramanın şehit olmasının ardından Twitter hesabından, halkı tahrikle düşmanlığı sevk veya aşağılama suçu içerikli provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan A.D. isimli bir kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor "Göçmenlerin yarısını Avrupa'ya ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı