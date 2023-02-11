Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı

11.02.2023 08:51
Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı

Adana'da sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da geçtiğimiz hafta yaşanan depremin ardından özellikle soysal meydan kışkırtıcı yayın yapanlar oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu yayınları yapanları takibe alıp harekete geçti. İki şubenin koordineli çalışması neticesinde, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlılar adliyeye sevk etti. - ADANA

Kaynak: İHA
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Siber Suçlarla Mücadele, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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