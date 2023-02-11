Adana'da geçtiğimiz hafta yaşanan depremin ardından özellikle soysal meydan kışkırtıcı yayın yapanlar oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu yayınları yapanları takibe alıp harekete geçti. İki şubenin koordineli çalışması neticesinde, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlılar adliyeye sevk etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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