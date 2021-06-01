Sosyal medyadan sahte dekont ve bahis kuponları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medya hesapları üzerinden sahte dekont ve bahis kuponları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 21 kişiden 18'i tutuklandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara, Antalya, İzmir ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 26 zanlıdan 21'i gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 18'i, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyale, banka kartı ve dekontlarına el konuldu.

Sahte dekontlu dolandırıcılık

Zanlıların, sosyal ağlarda takipçi sayısı yüksek bir hesap üzerinden, sahte görseller tasarlayarak, yasal bahis adı altında yayınladıkları sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontlarıyla mağdurları ikna ettikleri tespit edildi.

Düşük miktar ödeme karşılığında, yüksek meblağlarda para kazanılacağı vaadinde bulunan şüphelilerin, oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırladıkları, kazanılan tutarın alınması için "işlem ücreti", "vergi ücreti", "banka bloke ücreti" adı altında mağdurlardan para istedikleri belirlendi.

Sahte avukat kimliği ile tehdit etmişler

Bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişilere, sahte avukat kimliği gönderen dolandırıcılık zanlılarının, haciz ve tazminat davası açmak üzere hazırladıkları sahte dilekçe örnekleriyle bu kişileri tehdit ettikleri de ortaya çıktı.

Bu yöntemle, ülke genelinde binlerce kişinin dolandırıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı hesaplarda, bir yılda 25 milyon lira para hareketi olduğunu belirledi.