Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan sahte içki satan zanlı yakalandı
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Sosyal medyadan sahte içki satan zanlı yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak içki satan şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan sahte içki satan zanlı yakalandı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak içki satan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayrancılar'da E.S'nin sosyal medya üzerinden kaçak içki sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon başlattı.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde ve zanlının aracında 32 şişe sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.S'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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