Sosyal medyadan sahte içki satan zanlı yakalandı

Gözaltına alınan E.S'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde ve zanlının aracında 32 şişe sahte içki ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Ayrancılar 'da E.S'nin sosyal medya üzerinden kaçak içki sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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