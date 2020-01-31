Sosyal medyadan Seren Serengil'e hakaret eden Yasemin Aslan'a para cezası - Son Dakika

SUNUCU Seren Serengil 'e, gazeteci Sacit Aslan 'ın eşi Yasemin Kutsi Aslan'ın hakarette bulunduğu iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. Yasemin Kutsi Aslan "Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hakimi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Yasemin Aslan'ın avukatı hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme hakimi, ifade vermediği gerekçesiyle bir önceki celse hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Yasemin Kutsi Aslan'ın celse arasında savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirtti.

Yasemin Kutsi Aslan'ın avukatı Selahattin Başormancı duruşmada, sunucu Seren Serengil'in katılma talebine ilişkin olarak "Katılma talebini kabul etmiyoruz. Savunma dilekçemizi sunduk" şeklinde konuştu.

KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme hakimi ise, Seren Serengil'in suçtan zarar görmesi ihtimali nedeniyle Serengil'in ve avukatı Ülgen Ersoy'un davaya katılmalarını kabul etti.

"BERAATİNİ TALEP EDİYORUM"

Duruşmada sanık Aslan'ın avukatı Selahattin Başormancı, "Müvekkilimin paylaşımlarında Seren Serengil'in açıkça hedef alındığı belli değildir. Hedef alındığı görülse bile dosyaya sunmuş olduğumuz delillerden anlaşılacağı üzere müvekkilime hakarette bulunan Serengil'in kendisidir. Bunu kendi sayfasında da yayınlamıştır. Karşılıklı hakaret mahiyetindedir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

BİN 740 TL PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Yasemin Kutsi Aslan'ın Seren Serengil'e karşı "Hakaret" suçunu alenen işlediği gerekçesiyle 105 gün adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumu nedeniyle cezasında iyi hal indirimi uygulayarak 87 gün adli para cezasına karşılık bin 740 lira para cezasına çarptırılmasına karar vererek, hükmün açıklanmasının 5 yıl geriye bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yasemin Kutsi Aslan'ın 'yaseminkutsi' isimli Instagram hesabından Seren Serengil'e, "Seve seve verdiği pozlar biz niye üzülelim. Onlar soyunacak biz üzüleceğiz" şeklinde paylaşımlarda bulunarak hakaret ettiği kaydediliyordu. İddianamede şikayetin, Bilişim Suçları Bürosunca uzlaşma işlemleri için Uzlaşma Bürosu'na gönderildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtiliyordu. İddianamede, sanık Yasemin Kutsi Aslan'ın 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

- İstanbul