Sosyal medyadan Serengil'e hakaret eden Aslan'a bin 740 lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan Serengil'e hakaret eden Aslan'a bin 740 lira para cezası - Son Dakika

Sosyal medyadan Serengil'e hakaret eden Aslan'a bin 740 lira para cezası

6 saat önce

Gazeteci Sacit Aslan'ın eşi Yasemin Kutsi Aslan, sunucu Seren Serengil'e sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan Serengil'e hakaret eden Aslan'a bin 740 lira para cezası, System.String[]

Gazeteci Sacit Aslan'ın eşi Yasemin Kutsi Aslan, sunucu Seren Serengil'e sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının 5 yıl geri bırakılmasına karar verdi.


Gazeteci Sacit Aslan'ın eşi Yasemin Kutsi Aslan'ın sunucu Seren Serengil'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Aslan'ın avukatı hazır bulundu.


Hakim, ifade vermediği gerekçesiyle önceki celse hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Yasemin Kutsi Aslan'ın celse arasında savunmasını yazılı olarak sunduğunu kaydetti. Sunucu Seren Serengil'in katılma talebine ilişkin konuşan sanık Aslan'ın avukatı Selahattin Başormancı, "Katılma talebini kabul etmiyoruz. Savunma dilekçemizi sunduk" şeklinde konuştu. Hakim, Seren Serengil'in suçtan zarar görmesi ihtimali nedeniyle Serengil'in ve avukatı Ülgen Ersoy'un davaya katılmalarını kabul etti.


İddianameden


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yasemin Kutsi Aslan'ın 'yaseminkutsi' isimli Instagram hesabından Seren Serengil'e, 'Seve seve verdiği pozlar biz niye üzülelim. Onlar soyunacak biz üzüleceğiz' şeklinde paylaşımlarda bulunarak hakaret ettiği kaydedilmişti.


İddianamede şikayetin, Bilişim Suçları Bürosunca uzlaşma işlemleri için Uzlaşma Bürosu'na gönderildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı kaydedilmişti.


İddianamede, sanık Yasemin Kutsi Aslan'ın 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Seren Serengil, Sacit Aslan, Kutsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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