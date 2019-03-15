Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Silah Satanlara Operasyon Polis Kamerasında

Sosyal Medyadan Silah Satanlara Operasyon Polis Kamerasında

36 dakika önce

İSTANBUL'da dün sosyal medya üzerinden reklam vererek yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan 36 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sosyal Medyadan Silah Satanlara Operasyon Polis Kamerasında, System.String[]
İSTANBUL'da dün sosyal medya üzerinden reklam vererek yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan 36 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden yasadışı silah satışı ilanı veren 48 kişiyi tespit ederek yakalanmaları için dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 36 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 12 kişinin ise adreslerinde suç unsuru bulunamadığı için işlem yapılmadı. Operasyon kapsamında 12 tabanca, 5 tüfek, 10 şarjör, 10 kilo bonzai, bin 416 mermi ve fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya siteleri üzerinden silah satışı yapan şüphelilere yaptığı operasyon polis kameralarınca kaydedildi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda ele geçirilen silahlar görüntülendi. Şüphelilerin sosyal medya sitelerine yaptığı paylaşımlar basın mensuplarıyla paylaşıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:57 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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