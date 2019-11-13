Sosyal medyadan silah satışına operasyon

İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 4 yedek şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.