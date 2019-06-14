Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan silah ticareti soruşturması
Son Dakika Güncel Haber

Sosyal medyadan silah ticareti soruşturması

2 saat önce

Samsun'da sosyal medya aracılığıyla silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyadan silah ticareti soruşturması, System.String[]
Samsun'da sosyal medya aracılığıyla silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyayı kullanarak silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, S.A, F.A. ve S.K'nin sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişilere silah temin ederek ticaret yaptıklarını tespit etti.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 fişek ve tabanca sürgü takımı ele geçirdi.
Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:47 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'yi çok kızdıracak bir hamle daha! Teröristlere silah gönderdiler Selin Ciğerci'nin yeni şarkısı "Hikaye" yayınlanır yayınlanmaz olay oldu! Aleyna Tilki, bikinili fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı Güzel şarkıcı Selana Gomez'den Instagram itirafı: Neslimi mahvetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan silah ticareti soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]