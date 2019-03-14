Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Silah Ticareti Yapanlara Operasyon: 48 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Sosyal Medyadan Silah Ticareti Yapanlara Operasyon: 48 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

1 saat önce

Sosyal medyadan yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sosyal Medyadan Silah Ticareti Yapanlara Operasyon: 48 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
Sosyal medyadan yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde 12 tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 5 tabanca, 9 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, operasyonların devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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