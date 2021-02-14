Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı

14.02.2021 23:37

Sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını tecavüzle ve ölümle tehdit edip sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını söyleyen Azerbaycan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin (21), bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını, tecavüz edip, ailesinin önünde öldüreceğini, sonunun daha önce katledilen Özgecan Aslan gibi olacağı söylediği iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından S.B. Beyazıt Meydanı'nda bugün yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği S.B, Sulh Ceza Hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETMİŞTİ

TikTok üzerinden canlı yayın yapan S.B, "O Hacer'e de söyle onu bulup kafasını kesmezsem. Onu bulup ailesini de onu yakacağım. Herkes kaydı alsın. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu. O ellerini keseceğim senin" ifadeleriyle kan dondurmuştu.

Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Azerbaycan, Fatih, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı - Son Dakika


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