"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Şırnak ve Siirt'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında etkinlik yapıldı.

Şırnak ve Siirt'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında etkinlik yapıldı.

Şırnak Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda ip atlama, yüz boyama, çuval yarışı, şişme oyun parkurlarındaki oyunlarla çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 81 ilde uygulandığını belirterek, "Amacımız gençlerimizin sosyal medyadan uzaklaşıp arkadaşlarıyla zaman geçirmesini sağlamak." dedi.

Aileler memnun

Etkinliğe çocuğunu getiren Cengiz Sunar, çocuklarını sosyal medyadan uzak tutmanın önemine işaret ederek, "Çocukları oyun aktivitelerine yönlendirmek gerek. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum. Sosyal medyayı hayatımızda eksiltelim, hayatın tadına varalım." diye konuştu.

Kerime Zeybek ise etkinliğe iki kızını getirdiğini ve çok eğlendiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın televizyon ve internetten uzak şekilde burada aktiviteye katılması çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Medyadan Sosyal Meydana etkinliği düzenlendi

Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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