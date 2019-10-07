Son Dakika Haberleri: "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi
Son Dakika Güncel 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' Projesi

"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi

1 saat önce

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunup onay aldıkları "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi'nin 81 ilde uygulanan bir proje haline geldiğini söyledi.

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, 2018 yılında Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunup onay aldıkları "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi'nin 81 ilde uygulanan bir proje haline geldiğini söyledi.

Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri sosyal medyadan uzaklaştırıp çevre duyarlılığını artırmak için hazırladıkları "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi'nin örnek proje seçilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Projenin Bakanlık talimatıyla yılda 4 kez olmak üzere 81 ilde uygulanması kararı alındığını belirten Köroğlu, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak Gençlik Merkezleri tarafından gençlerle "çevre temizliği" yapıldığını aktardı.

Boyabat'ta da Gençlik Merkezi üyesi gençlerin ilçe merkezi ve çevresinde çöp topladığını aktaran Köroğlu, "Gençlerimiz çevre duyarlılığı noktasında takdir edilecek bir çalışma içindeler. Gençlerimiz bu memleketin umudu. Bu günkü çalışmalarında da büyüklerine sözlü olarak değil de uygulamalı olarak 'lütfen çevremizi kirletmeyelim, temiz tutalım' diyorlar. Gençlerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Boyabat, Köroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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